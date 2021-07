I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) I nuovi casi sono leggermente cresciuti, è stato confermato il calo dei ricoverati e sono diminuiti anche i morti Leggi su ilpost (Di giovedì 8 luglio 2021) I nuovi casi sono leggermente cresciuti, è stato confermato il calo dei ricoverati e sono diminuiti anche i morti

Advertising

FIMI_IT : Quali sono stati i titoli best-seller della prima parte del 2021? Qui tutte le posizioni della #TopOfTheMusic semes… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - Maximix1970 : RT @Ruffino_Lorenzo: Il 37.1% della popolazione è stato completamente vaccinato e il 22.7% è in attesa di seconda dose. Gli over 50 vaccina… - francesala : RT @giuliomeotti: Quando prenderemo coscienza della minaccia di una dittatura che pratica l'eugenetica di stato e costruisce un archivio de… -