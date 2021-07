I concerti di Giusy Ferreri in estate, le date dopo Shimmy Shimmy (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono stati annunciati i concerti di Giusy Ferreri in estate. La cantante tornerà sul palco a luglio e ad agosto dopo il successo dell’ultimo singolo, Shimmy Shimmy, realizzato con Takagi & Ketra. La prima tappa del tour estivo di Giusy Ferreri è quella del 24 luglio al castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 27 luglio sarà a Peccioli (PI) all’Anfiteatro Fonte Mazzola. Il 29 luglio è attesa per un concerto a Bergamo, in occasione di Lazzaretto estate 2021. Il 31 luglio sarà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono stati annunciati idiin. La cantante tornerà sul palco a luglio e ad agostoil successo dell’ultimo singolo,, realizzato con Takagi & Ketra. La prima tappa del tour estivo diè quella del 24 luglio al castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 27 luglio sarà a Peccioli (PI) all’Anfiteatro Fonte Mazzola. Il 29 luglio è attesa per un concerto a Bergamo, in occasione di Lazzaretto2021. Il 31 luglio sarà ...

