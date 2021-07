I 18enni potranno votare anche per il Senato. Sì definitivo alla riforma (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – I 18enni potranno votare anche per il Senato. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere anche i candidati al Senato. Con questo voto, il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo. Passaggio necessario poiché alla Camera sono mancati i due terzi. In favore della riforma hanno votato 178 Senatori, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Iper il. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato lacostituzionale che attribuisce aiil voto per eleggerei candidati al. Con questo voto, il Parlamento ha approvato definitivamente lache sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo. Passaggio necessario poichéCamera sono mancati i due terzi. In favore dellahanno votato 178ri, ...

