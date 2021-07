(Di giovedì 8 luglio 2021) Arrestati i presunti assassini delano, Jovenel Moise, ucciso ieri in un feroce assalto. Il premier ad interim ha spiegato che 'la situazione della sicurezza nel paese è sotto il ...

Advertising

Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - Agenzia_Ansa : 'Siamo scioccati e rattristati nel sentire dell'orribile assassinio del presidente di Haiti Jovenel Moise e dell'at… - anna30048679 : RT @__Naglfar: Hanno ucciso il presidente di #Haiti. Il Paese dei Caraibi è nel caos - UnimondoOrg : #Haiti, stato d'assedio dopo l'uccisione del presidente #Moise. Ora si cerca di identificare chi siano gli esecutor… - PalermoToday : Haiti nel caos dopo l'omicidio del presidente: cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti nel

E ciò che è avvenuto l'altra notte nella villa del presidente Jovenel Moïse è il riflesso di quanto avviene nelle strade diogni giorno. "Da anni la popolazione viveterrore di queste gang. ...PORT - AU - PRINCE, il presidente Moise ucciso da un commando armato.... Moise, polemiche e ... è stata trasferita in aereo a Miami dove sarà curataMiami Baptist Hospital. Lo scrive il ...New York, 08 lug 06:36 - (Agenzia Nova) - Martine Marie Etienne Moise, moglie del defunto presidente di Haiti, Jovenel, è stata trasferita nel pomeriggio di mercoledì in Florida (Usa) dove continua ad ...Port-au-Prince, 08 lug 06:08 - (Agenzia Nova) - La polizia di Haiti ha riferito di aver ucciso quattro dei ... L'operazione è stata sferrata nel quartiere Pelerin, la zona collinare che sovrasta la ...