Haiti, l'isola della violenza e della miseria: cosa c'è dietro l'assassinio del presidente (Di giovedì 8 luglio 2021) A poche ore dall'assassinio che ha paralizzato Haiti, dove l'aeroporto è stato chiuso e dichiarato lo stato d'assedio, la polizia ha arrestato due dei killer del presidente Jovenel Moise , ucciso ieri ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) A poche ore dall'che ha paralizzato, dove l'aeroporto è stato chiuso e dichiarato lo stato d'assedio, la polizia ha arrestato due dei killer delJovenel Moise , ucciso ieri ...

Advertising

Dorian221190 : RT @GenCar5: Forse non merita versare lacrime Jovenel Moïse, assassinato ieri ad #Haiti. Ma vale la pena essere sommamente preoccupati per… - Antonio70674179 : @bisagnino Molti di quelli dell isola di Epstein li prendevano da Haiti,poi le violenze dei caschi blu - DomaniGiornale : Con un parlamento decaduto in attesa di elezioni dal 2019 e lui stesso in un’ambigua situazione di prorogatio, Jove… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: #Haiti | Chiara Zampaglione, operatrice italiana della #Caritas nell’isola, commenta l’omicidio di Jovenel #Moïse e il… - chiesadimilano : #Haiti | Chiara Zampaglione, operatrice italiana della #Caritas nell’isola, commenta l’omicidio di Jovenel #Moïse e… -