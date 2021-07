(Di giovedì 8 luglio 2021) La ricerca dei responsabili è ancora in corso. Jovenel Moïse si trovava nella sua abitazione quando è stato compiuto l’omicidio Read More rss L'articolo proviene da HelpMeTech.

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - planetpaul65 : RT @LaStampa: Haiti, la polizia: “Uccisi quattro mercenari del commando che ha ammazzato il presidente. Due gli arresti” - LaStampa : Haiti, la polizia: “Uccisi quattro mercenari del commando che ha ammazzato il presidente. Due gli arresti” - discoradioIT : La polizia di #Haiti ha ucciso quattro 'mercenari' e ne ha arrestati altri due, ritenuti responsabili dell'agguato… - messveneto : Haiti, la polizia: “Uccisi quattro mercenari del commando che ha ammazzato il presidente. Due gli arresti”: La rice… -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti polizia

...SOTTO CONTROLLO" Quindi sono state pubblicate anche le parole del comandante in capo della... ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi:, assassinato il presidenteL'operazione ha portato anche al rilascio di tre agenti diche erano stati sequestrati dai ... Advige lo stato d'assedio per le prossime due settimane, dichiarato dal Primo ministro, ad ...E altre due sono state arrestate: si sta ipotizzando il coinvolgimento di forze straniere, ma per ora non ci sono certezze ...I presunti killer del presidente della Repubblica di Haiti, Jovenel Moise – 53 anni da poco compiuti -, sono stati arrestati dalla polizia. Il direttore generale, come riporta l’Ansa ...