Haiti | il primo rapporto sull’assalto | Moïse ucciso con 12 colpi | saccheggiati ufficio e camera da letto del presidente

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sarebbe statoto almeno 12 volte ilano Jovenelnella notte di ieri, 7 luglio, dalle armi del commando che ha attaccato la sua residenza situata sulla collina di Pèlerin. A scriverlo è il quotidiano Le Nouvelliste di Port au Prince rivelando cruenti dettagli sull’attentato che ha sconvolto. Finora sono stati arrestati i due presunti uomini appartenenti al commando mentre altri quattro sono stati uccisi al momento dell’aggressione. La first lady Martine, ferita nella sparatoria, rimane tuttora sotto osservazione al Baptist ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - MassimoFerr : RT @Brunomgiordano: Haiti è stato il primo paese caraibico a liberarsi dallo schiavismo a dichiarare la repubblica nera nel 1804. Sull'onda… - MarchePinna : RT @paradoxMKD: Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato. Il primo ministro ha dichiarato che l' attacco proviene da un g… - MScrobogna : RT @paradoxMKD: Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato. Il primo ministro ha dichiarato che l' attacco proviene da un g… - gabrieltoma : RT @paradoxMKD: Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato. Il primo ministro ha dichiarato che l' attacco proviene da un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti primo

Agenzia ANSA

Ilministro ad interim di, Claude Joseph, ha ribadito l'appello a tutti i settori del Paese alla calma e ha assicurato che il Consiglio dei ministri ha 'la situazione sotto controllo'. "...Nei giorni precedenti Moïse aveva deciso di nominare comeministro Ariel Henry. Il ... scegliete di vivere insieme fraternamente nell'interesse di tutti e nell'interesse di': questo l'...L’affetto della sua città. Salvo Pogliese lo ripete senza sosta. Catania è grata a Calì, che in passato si è speso attivamente per la sua città. Città che adesso lo ritrov ...Divenuto il primo stato indipendente dell'America Latina e dei Caraibi dell'era coloniale, il Paese non ha avuto una storia facile, fatta di dittature, colpi di stato e catastrofi naturali ...