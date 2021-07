Haiti, arrestati gli assassini del Presidente Jovenel Moise (Di giovedì 8 luglio 2021) Quattro li hanno uccisi in uno scontro a fuoco, due li hanno arrestati. C’è una prima svolta nel brutale assassinio del Presidente di Haiti, Jovenel Moise, 53 anni, ucciso nella sua abitazione da un commando di mercenari (la moglie Martine, inizialmente data per morta è invece ferita gravemente ed è stata trasportata a Miami). Secondo quanto comunicato dalla polizia, quattro componenti il commando sarebbero stati uccisi e due arrestati. “E’ ancora in corso lo scontro tra forze di sicurezza e aggressori che verranno catturati o uccisi”, comunicava il capo della polizia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Quattro li hanno uccisi in uno scontro a fuoco, due li hanno. C’è una prima svolta nel brutaleo deldi, 53 anni, ucciso nella sua abitazione da un commando di mercenari (la moglie Martine, inizialmente data per morta è invece ferita gravemente ed è stata trasportata a Miami). Secondo quanto comunicato dalla polizia, quattro componenti il commando sarebbero stati uccisi e due. “E’ ancora in corso lo scontro tra forze di sicurezza e aggressori che verranno catturati o uccisi”, comunicava il capo della polizia del ...

