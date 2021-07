Haiti, arrestati due dei killer del presidente Jovenel Moise, altri 4 uccisi (Di giovedì 8 luglio 2021) La polizia di Haiti ha arrestato due degli assassini del presidente Jovenel Moise, ucciso ieri nella sua abitazione di Porte au Prince, mentre altri quattro sospetti sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con gli agenti. Il capo della polizia Leon Charles ha parlato di ”mercenari” responsabili dell’uccisione di Moise E ha spiegato che è ancora in corso ”lo scontro” tra le forze della sicurezza e gli aggressori che ”verranno catturati o uccisi”. La First Lady di Haiti Martine Moise, ferita gravemente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) La polizia diha arrestato due degli assassini del, ucciso ieri nella sua abitazione di Porte au Prince, mentrequattro sospetti sono statiin uno scontro a fuoco con gli agenti. Il capo della polizia Leon Charles ha parlato di ”mercenari” responsabili dell’one diE ha spiegato che è ancora in corso ”lo scontro” tra le forze della sicurezza e gli aggressori che ”verranno catturati o”. La First Lady diMartine, ferita gravemente ...

