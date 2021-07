Haiti, arrestati due assassini del presidente Moise. Smentita la morte della First Lady (Di giovedì 8 luglio 2021) Haiti, sono stati arrestati due assassini del presidente Moise e altri quatto uccisi. Smentita la morte della First Lady, che versa in condizioni ‘critiche, ma stabili’ Sono stati arrestati due degli assassini, che hanno preso parte al commando che ha ucciso il presidente di Haiti Jovenel Moise. Altri quattro sospettati sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con gli agenti. Secondo quanto riportato da AdnKronos, il capo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021), sono statiduedele altri quatto uccisi.la, che versa in condizioni ‘critiche, ma stabili’ Sono statidue degli, che hanno preso parte al commando che ha ucciso ildiJovenel. Altri quattro sospettati sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con gli agenti. Secondo quanto riportato da AdnKronos, il capo ...

