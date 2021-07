Guenda Goria | la figlia di Maria Teresa Ruta vittima di un incidente | “Siamo sotto shock”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 8 luglio 2021)e il fidanzato Mirko vittime di unin barca L’ex gieffinanelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi foloower qualcosa di brutto che le è successo insieme al suo fidanzato Mirko Gancitano. In pratica ladisi trova in vacanza in Sicilia, terra natia L'articolo proviene da KontroKultura.