Guardia di Finanza sequestra beni per 333mila euro ad agenzia funebre (Di giovedì 8 luglio 2021) Militari della 2a Compagnia di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla ‘confisca diretta e per equivalente’ – ex art. 321 e segg. c.p.p., di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un totale di 333 mila euro, nei confronti di un’impresa individuale con sede a Taranto, esercente l’attività di “servizi di pompe funebri”. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr. Francesco Maccagnano, su proposta del P.M. della locale Procura della Repubblica – Dr. Enrico Bruschi, consegue ad una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle joniche nell’anno 2019 nei confronti della ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 8 luglio 2021) Militari della 2a Compagnia di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla ‘confisca diretta e per equivalente’ – ex art. 321 e segg. c.p.p., dimobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un totale di 333 mila, nei confronti di un’impresa individuale con sede a Taranto, esercente l’attività di “servizi di pompe funebri”. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr. Francesco Maccagnano, su proposta del P.M. della locale Procura della Repubblica – Dr. Enrico Bruschi, consegue ad una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle joniche nell’anno 2019 nei confronti della ...

