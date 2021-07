Green pass | se non è arrivato si può usare il certificato del vaccino fino al 12 agosto

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - fanpage : “Piazze a ingressi contingentati e Green pass, tifo può essere micidiale”. Da Pregliasco a Bassetti, l'appello degl… - borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - dreamaufklarung : RT @atimo13: Colleghi di mio marito: Uno vaccinato 3 gg fa, diarrea e vomito continuativi x 2 gg, debolezza “sto da schifo, avevi ragione t… - LaRobyMI : RT @Lorenzo62752880: Ovunque sarà richiesto il green pass non andrò. Se lo fanno in milioni dopo solo 2 settimane non lo chiedono più. #N… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

il Resto del Carlino

Per esempio ilo misure sociali pi restrittive per i non vaccinati. Non giusto che chi rispetta le regole e i diritti della collettivit sia messo sullo stesso piano di chi non lo fa . La ...Covid: ultime notizie, cosa fare se non arriva l'sms con il codice. La guida Vaccino, i prenotati stanno finendo: caccia a chi 'scappa' Variante Delta in Emilia Romagna: crescita ...Torna la festa del Redentore dopo la pausa forzata del 2020, ma per ammirare i fuochi dalle rive bisognerà esibire il green pass o aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti.Ca’ Farsetti ...In sostituzione dell’EU digital COVID certificate, la Ue considera valide le certificazioni cartacee ricevute al momento della guarigione o della prima dose del vaccino ...