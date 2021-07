Green pass europeo | si può viaggiare senza?

(Di giovedì 8 luglio 2021)covidper circolare in sicurezza in Ue. Ma se il certificato verde covid non arriva, si può? La risposta è sì, ma per un tempo limitato. Secondo le Faq pubblicate dal governo, fino al 12 agosto sarà possibilein Europa ancheCertificazione verde, ma esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione ...

Advertising

ladyonorato : Rettificato il passaggio del Regolamento UE sul Green Pass come da richiesta della @Lega_gruppoID, grazie al pronto… - heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - fanpage : “Piazze a ingressi contingentati e Green pass, tifo può essere micidiale”. Da Pregliasco a Bassetti, l'appello degl… - MrsMPendragon : @dazzindarkness ottimo tra un mese anche io avrò il green pass ?? - LuigiColline : RT @Pozzo82: l'Unione Europea e il green pass... una barzelletta che non fa ridere -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

il Resto del Carlino

La dichiarazione del sottosegretario.Cosa succede se non si riesce ancora ad ottenere la certificazione verde: fino a quando non serve?covid europeo per circolare in sicurezza in Ue. Ma se il certificato verde covid non arriva, si può viaggiare senza? La risposta è sì, ma per un tempo limitato. Leggi anche, ...In questi giorni il Greenpass vaccinale è divenuto un argomento di primo piano per gli effetti positivi che potrebbe produrre a proposito di un ritorno alla normalità. Esistono però anche dei problemi ...Non ci sarà l'obbligo del green pass per i bamini sotto i sei 6 anni in viaggio in Europa con i propri genitori di avere il green pass o di effettuare il test anti-covid. Basterà infatti quello dei ge ...