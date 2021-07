Grande Fratello Vip 6, quando inizierà la nuova edizione del reality? (Di giovedì 8 luglio 2021) È partito il conto alla rovescia per l'inizio del Grande Fratello Vip 6: la nuova edizione del reality vede ancora una volta Alfonso Signorini alla guida del programma affiancato da 2 nuove opinioniste. L'inizio del Grande Fratello Vip 6 è previsto per il prossimo 13 settembre? La data è stata rivelata da TVBlog che ha risposto alla domanda di un follower nelle storie di Instagram. Alfonso Signorini è stato confermato per la terza volta alla guida del programma e sarà affiancato da 2 nuove opinioniste. Tra poco più di 2 mesi la casa più spiata d'Italia riaccenderà le luci ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) È partito il conto alla rovescia per l'inizio delVip 6: ladelvede ancora una volta Alfonso Signorini alla guida del programma affiancato da 2 nuove opinioniste. L'inizio delVip 6 è previsto per il prossimo 13 settembre? La data è stata rivelata da TVBlog che ha risposto alla domanda di un follower nelle storie di Instagram. Alfonso Signorini è stato confermato per la terza volta alla guida del programma e sarà affiancato da 2 nuove opinioniste. Tra poco più di 2 mesi la casa più spiata d'Italia riaccenderà le luci ...

