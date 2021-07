Gossip Girl, il reboot in streaming da oggi su HBO Max: anticipazioni e cast (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli amanti di Gossip Girl, la serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori in Italia (e non solo), dovranno dire addio a Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorn, Chuck Bass, Dan Humprey perché al posto di questi personaggi ne stanno per arrivare altri. Una nuova generazione, che sarà protagonista del reboot della vecchia e amatissima serie. View this post on Instagram A post shared by HBO Max (@hbomax) Sequel Gossip Girl, dove vederlo in streaming: cast e anticipazioni Il sequel di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli amanti di, la serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori in Italia (e non solo), dovranno dire addio a Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorn, Chuck Bass, Dan Humprey perché al posto di questi personaggi ne stanno per arrivare altri. Una nuova generazione, che sarà protagonista deldella vecchia e amatissima serie. View this post on Instagram A post shared by HBO Max (@hbomax) Sequel, dove vederlo inIl sequel di ...

