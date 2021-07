Golf, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Molinari e Migliozzi mine vaganti. E Giulia Molinaro… (Di giovedì 8 luglio 2021) Quattro saranno gli azzurri a comporre la spedizione del Golf alle Olimpiadi di Tokyo. Due gli uomini e due le donne, in linea con il massimo consentito da un contingente che si trovi fuori dalle prime 15 posizioni (zona in cui sono concessi quattro pass per Paese). Al maschile c’è l’esordio sia di Francesco Molinari che di Guido Migliozzi, mentre al femminile, se è la prima volta per Lucrezia Colombotto Rosso, Giulia Molinaro è invece al raddoppio dopo Rio 2016. I risultati recenti sono a favore di almeno tre dei quattro azzurri sopracitati. Guido Migliozzi, in ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Quattro saranno gli azzurri a comporre la spedizione delalledi. Due gli uomini e due le donne, in linea con il massimo consentito da un contingente che si trovi fuori dalle prime 15 posizioni (zona in cui sono concessi quattro pass per Paese). Al maschile c’è l’esordio sia di Francescoche di Guido, mentre al femminile, se è la prima volta per Lucrezia Colombotto Rosso,Molinaro è invece al raddoppio dopo Rio 2016. I risultati recenti sono a favore di almeno tre dei quattro azzurri sopracitati. Guido, in ...

Advertising

MMoretti24 : RT @vitasportivait: Come di consueto vi proponiamo la nostra agenda ?? con i 10 migliori eventi sportivi del mese. Olimpiadi, Nba, Golf, Mo… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: Come di consueto vi proponiamo la nostra agenda ?? con i 10 migliori eventi sportivi del mese. Olimpiadi, Nba, Golf, Mo… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: Come di consueto vi proponiamo la nostra agenda ?? con i 10 migliori eventi sportivi del mese. Olimpiadi, Nba, Golf, Mo… - vitasportivait : Come di consueto vi proponiamo la nostra agenda ?? con i 10 migliori eventi sportivi del mese. Olimpiadi, Nba, Golf… - FedUpLys : @4A3Aseq Tennis, calcio, golf (ora...)... sono sport che con le Olimpiadi non c'entrano nulla????? Tirare su 'sta p… -