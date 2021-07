Golf Club Garfagnana, nona prova del campionato sociale (Di giovedì 8 luglio 2021) Sabato 3 e domenica 4 si è disputata la nona prova del campionato sociale 2021 sponsorizzata da Acqua dell'Elba. Ottime condizioni meteo e un percorso in perfette condizioni hanno favorito la ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 8 luglio 2021) Sabato 3 e domenica 4 si è disputata ladel2021 sponsorizzata da Acqua dell'Elba. Ottime condizioni meteo e un percorso in perfette condizioni hanno favorito la ...

Advertising

webbeloz : @Francalidia4 @Boboj29 Scusate il ritardo, ma oggi ero impegnato come guida turistica in una delle Cantine di Franc… - Giouss1 : Ma dodo cosa ciera in cuel caffè che hai preso stamattina al golf club - susanna_le : RT @olli_gu: il ricco committente della casa lewis, sempre più folle ed esaltato, ne richiese numerosissime versioni, sempre più estreme co… - lauz1968 : @13mari81 Ma un bel club del ricamo...come lo vedi? Perché anche nel golf c'è troppa suspance - newsbiella : Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori dei trofei Fondo Edo Tempia e Aci -