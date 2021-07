Giustizia: Salvini, 'M5S fanno bizze, cerchiamo di essere forza di equilibrio' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Anche in questo momento" in Consiglio dei ministri sulla Giustizia "cerchiamo di essere forza di equilibrio, ci sono i Cinquestelle che fanno le bizze". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Anche in questo momento" in Consiglio dei ministri sulladidi, ci sono i Cinquestelle chele". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.

