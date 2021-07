Giustizia | quali novità ci saranno per la magistratura italiana dopo la riforma?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Csm, nomina dei magistrati e riti processuali: come cambierannoladellapensata dal Governo Draghi? Continua il progetto che dovrebbe portare ad una sostanzialedella, fiore all’occhiello del Governo Draghi. La ministra Marta Cartabia ha affidato a due commissioni di studio, presiedute da Giorgio Lattanzi e Francesco Paolo Luiso, il compito di elaborare proposte diin materia di processo penale e civile. Come sarà il nuovo Csm? Ladellasarà in coerenza con l’impianto ...

Advertising

matteosalvinimi : Tanti sorrisi e voglia di Giustizia questo pomeriggio a Sorrento e a Salerno?? Torniamo finalmente nelle piazze per… - GianniMarangon : RT @CastellinoLuigi: Giustizia, il M5S contro la riforma: “Non la votiamo” - la Repubblica.Cartabia esclude dal blocco della prescrizione l… - Majden3 : RT @CastellinoLuigi: Giustizia, il M5S contro la riforma: “Non la votiamo” - la Repubblica.Cartabia esclude dal blocco della prescrizione l… - 1958Aldo : RT @CastellinoLuigi: Giustizia, il M5S contro la riforma: “Non la votiamo” - la Repubblica.Cartabia esclude dal blocco della prescrizione l… - crisshex88 : 2? La Giustizia era uscita anche nei tarocchi del Mantegna con i quali ho fatto, un mese fa, la stesa per le previs… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia quali

Il Sole 24 ORE

La mediazione della ministra dellaMarta Cartabia per trovare un punto d'incontro sulla riforma del processo penale giunge ...tutti gli altri partiti che sostengono il governo Draghi i, ...Il nodo prescrizione leggi anchelenta, rispetto all'Ue in Italia i processi durano il ... due anni di tempo per chiudere l'appello, un anno per la Cassazione, decorsi iil processo si ...La ministra della Giustizia Marta Cartabia propone le sue soluzioni su prescrizione, appello e azione penale che tengono conto delle diverse anime della maggioranza ...La Polizia di Stato di Taranto ha smantellato un’importante piazza di spaccio del comune di Sava, diventata nel tempo un punto di ...