Giustizia | Italia ultima in Europa Gentiloni Handicap economico  

AGI - "Io sono commissario europeo all'Economia e vi dico che la lentezza è chiaramente un Handicap economico. Vi assicuro che per le imprese che vogliono investire nel nostro Paese, e ne hanno grande voglia, il fatto che una qualsiasi controversia abbia tempi incomparabili con qualsiasi altro Paese europeo, non è tollerabile". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, partecipando a Repubblica delle idee. Il rapporto della Commissione europea sulla ...

