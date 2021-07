Giustizia | il M5s china la testa | contentino sulla prescrizione Verso l' accordo che manderà Travaglio fuori di testa

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il CdMriforma dellaè iniziato con enorme ritardo, intorno alle 19 di oggi, giovedì 8 luglio. Il motivo? La contrarietà del M5s, che non voleva vedere intaccate le normeintrodotte dalla riforma forcaiola di Alfonso Bonafede. Tutti gli altri partiti, al contrario, compatti su quanto proposto da Marta Cartabia, il Guardasigilli. Alla fine, però, dopo lunghi tentativi sarebbe stata trovata una via d'uscita per evitare traumatiche spaccature i Consiglio dei Ministri. Prima del CdM, la delegazione M5s ha infatti incontrato Draghi e Cartabia per cercare una sorta di soluzione, un ...

fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - repubblica : ?? Giustizia, il M5S contro la riforma: "Non la votiamo"

E' in corso un incontro tra il premier Mario Draghi, la ministra dellaMarta Cartabia e i ministri del Movimento 5 stelle per cercare un'intesa sugli emendamenti alla riforma dellapenale. E' quanto si apprende da fonti di governo. La seduta del Cdm, prevista per le 17, non è ancora iniziata.Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra dellaMarta Cartabia, prima della seduta, hanno tenuto una riuone con il ministri del, che sono contrari ad alcune delle norme ...Il comportamento del Movimento 5 Stelle sulla riforma della giustizia sta mandando su tutte le furie Mario Draghi. “L’orientamento ...Il Movimento Cinque Stelle non ha la maggioranza assoluta in Parlamento e non ci sono più alleati disposti a seguirlo nella deriva pangiudiziaria. Quindi anche Enrico Letta: 'Dopo trent’anni di scontr ...