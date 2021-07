Giustizia, Gomez: “L’Ue chiede processi più veloci. Draghi non faccia politica e rimandi il tema della prescrizione al prossimo governo” (Di giovedì 8 luglio 2021) “È in corso una truffa politica e mediatica. L’Unione europea ci ha chiesto processi più veloci, non una riforma della Giustizia. Una classe politica seria e un presidente del Consiglio serio dovrebbero concentrarsi solo su questo“. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, che all’inizio della riunione di redazione trasmessa in diretta streaming è intervenuto sul tema della riforma della Giustizia penale presentata in Consiglio dei ministri dalla guardasigilli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “È in corso una truffae mediatica. L’Unione europea ci ha chiestopiù, non una riforma. Una classeseria e un presidente del Consiglio serio dovrebbero concentrarsi solo su questo“. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter, che all’inizioriunione di redazione trasmessa in diretta streaming è intervenuto sulriformapenale presentata in Consiglio dei ministri dalla guardasigilli ...

Advertising

anto5stars : RT @fattoquotidiano: RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO] #prescri… - manithu75 : RT @fattoquotidiano: RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO] #prescri… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO] #prescri… - fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - ilfattovideo : Giustizia, Gomez: “L’Ue chiede processi più veloci. Draghi non faccia politica e rimandi il tema della prescrizione… -