Giustizia civile, Italia maglia nera in Ue: 1300 giorni in media per il terzo grado di giudizio (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia è ultima in classifica nell’Ue per i tempi della Giustizia civile, in particolare per l’ultimo grado di giudizio. A evidenziarlo è l’ultimo rapporto della Commissione europea sulla Giustizia, che si riferisce al 2019. In media, per il primo ci vogliono in media 531 giorni, per il secondo 791 e per il terzo 1302. A Malta, il penultimo Paese in classifica, per l’ultimo grado di giudizio occorrono in media 875 giorni. Per il primo ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) L’è ultima in classifica nell’Ue per i tempi della, in particolare per l’ultimodi. A evidenziarlo è l’ultimo rapporto della Commissione europea sulla, che si riferisce al 2019. In, per il primo ci vogliono in531, per il secondo 791 e per il1302. A Malta, il penultimo Paese in classifica, per l’ultimodioccorrono in875. Per il primo ...

