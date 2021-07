Giulia Salemi placa la polemica | “Cecilia Rodriguez? Ho apprezzato che mi abbia chiamata”

(Di giovedì 8 luglio 2021)si sono chiarite. A chiamare l’influencer è stata la fidanzata di Ignazio Moser che si è detta dispiaciutaintervistata da Chi Magazine, oltre a parlare del suo rapporto con Pierpaolo, ha risposto ad una domanda sue le polemiche scaturite dopo le dichiarazioni della modella sorella di Belen. «Mi hae mi ha detto che era dispiaciuta, anche perché ha tirato fuori cose dette tre anni fa e, quindi, fuori contesto e per questo è stata attaccata sul web. Ma capisco che ...

Advertising

yejisfire : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - ClaudiaLorusso8 : abbiamo sottolineato abbastanza che tra 2 mesi Pier sarà in prima serata su rai1 a mostrare il suo TALENTO e Giulia… - Rossellagep : RT @ClaudiaLorusso8: Ragazzi 2 mesi e poi ci saranno i nuovi #, le pazze seguiranno altri, noi seguiremo Pier a tale e quale è Giulia con S… - ClaudiaLorusso8 : Ragazzi 2 mesi e poi ci saranno i nuovi #, le pazze seguiranno altri, noi seguiremo Pier a tale e quale è Giulia co… - Pina77833124 : @Parpiglia Grande Giulia Salemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Intervistato da Valerio Palmieri per Chi , l'ex gieffino ha detto di essere molto 'focoso' ed ha aggiunto cheè sempre disposta ad accontentarlo. Ovviamente nessuno batte Croccantino ...Ieri sera, in occasione della semifinale disputata contro la Spagna, la giornalista si è riunita assieme ad alcuni amici per vedere la partita : con lei anche la splendida. La ...Pierpaolo Pretelli senza troppi giri di parole svela una piccante ed intima confessione, fa sapere che lo accontenta sempre, ecco di che si tratta.Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono chiarite. A chiamare l’influencer è stata la fidanzata di Ignazio Moser che si è detta dispiaciuta Giulia Salemi intervistata da Chi Magazine, oltre a parlare ...