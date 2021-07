Giulia De Lellis inarrestabile, oggi ha un nuovo sogno “voglio fare la cantante” (Di giovedì 8 luglio 2021) Giulia De Lellis continua a stupire i fan, dopo la breve carriera da conduttrice oggi ha un nuovo obbiettivo, diventare una cantante. Ecco cosa ha rivelato la nota influencer. Giulia De Lellis inarrestabile “voglio fare la cantante”Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer italiane più amate e seguite. La maggior parte delle ragazze seguono i suoi consigli di beauty routine e il suo stile di vita. La giovane ragazza è diventata famosa dopo il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 luglio 2021)Decontinua a stupire i fan, dopo la breve carriera da conduttriceha unobbiettivo, diventare una. Ecco cosa ha rivelato la nota influencer.DelaDeè sicuramente una delle influencer italiane più amate e seguite. La maggior parte delle ragazze seguono i suoi consigli di beauty routine e il suo stile di vita. La giovane ragazza è diventata famosa dopo il ...

sweetanistvn : RT @HortoMuso: Non capirò mai perché Chiara Ferragni viene venerata per i suoi traguardi e comportamenti (giustamente) e invece Giulia De L… - biografieonline : Giulia De Lellis si confessa: “Ho condotto Love Island, ma il mio sogno è diventare una cantante”… - BeaIsGod : @malpensandot1 su questo hai ragione. giulia de lellis spara di cazzate ogni due per tre mi fa troppo ridere. - Maignanismo16 : @bimbaditomori @BeaIsGod Giusto, come se una o dieci lauree determinassero l’intelligenza di una persona. Io da non… - BeaIsGod : comunque insultate così tanto giulia de lellis come se chiara ferragni invece fosse un genio ma se vi informaste un… -