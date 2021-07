Giugliano | visita del presidente della commissione Antimafia Morra | “Preso coscienza del problema dei roghi In futuro proveremo a rafforzare organico”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano visita

Teleclubitalia.it

I carabinieri della sezione radiomobile diin Campania hanno arrestato per maltrattamenti e rapina un 47enne del posto già noto alle ... RESTA AGGIORNATO,IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI. IT ...... Aversa, San Cipriano, san Marcellino,in Campania a Villa Literno. Carabinieri e Polizia ... RESTA AGGIORNATO,IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI. IT OGIUGLIANO – Il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra in visita a Giugliano per incontrare il sindaco Nicola Pirozzi. Durante il meeting tenutosi nell’ufficio della fascia tr ...Suggestiva e ricca di cultura, oltre che di premi e impegno, nella tutela e nella valorizzazione del protagonista della serata: il mare. La IV edizione delPremio “Posillipo, Cultura ...