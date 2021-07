Giroud | un Campione del Mondo che ha voluto sempre e solo il Milan

(Di giovedì 8 luglio 2021) Oliviere il, una storia che presto avrà inizio. Il 34enne di Chambery,delnel 2018 e viced’Europa nel 2016, nelle ultime settimane hail. E’ pronto per lui un biennale da circa 4 milioni a stagione, già durante Euro 2020 nelle conferenze stampa aveva espresso senza grossi fronzoli il suo interesse e l’attrazione verso i colori rossoneri.“Ho adorato dei giocatori del, quello rossonero è un grande club, ma non parlerò del mio futuro. Il Chelsea ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Giroud Campione

Nonostante il rinnovo del contratto con il Chelsea poco prima dell'inizio degli Europei, il Milan non ha mai abbandonato la pista che porta aldel mondo. MILAN- Secondo quanto ...è sempre più vicino. I rossoneri dovrebbero versare un piccolo indennizzo ai Blues, a fronte ... Il francese, 34 anni, viene da un'annata con 11 reti e il titolo did'Europa. Ha giocato ...Olivier Giroud sembra essere davvero il principale obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco. Conosciamo meglio il centravanti francese ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Giroud al Milan: "Oggi sono stati risolti gli ...