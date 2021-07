Giroud, solo Milan. Milan, solo Giroud. C’è il via libera del Chelsea (Di giovedì 8 luglio 2021) Olivier Giroud, un tormentone che va avanti da un paio di mesi. Soprattutto: Giroud ha voluto sempre il Milan e il Milan ha aspettato solo Giroud, al netto di altri nomi fatti spesso senza un perché. Tutto questo perché, malgrado il rinnovo scattato in automatico con il Chelsea, la volontà dell’attaccante francese era quella di trovare una soluzione che gli permettesse di mantenere la parola data in tempi non sospetti. I rapporti con Blues hanno consentito di aspettare, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Olivier, un tormentone che va avanti da un paio di mesi. Soprattutto:ha voluto sempre ile ilha aspettato, al netto di altri nomi fatti spesso senza un perché. Tutto questo perché, malgrado il rinnovo scattato in automatico con il, la volontà dell’attaccante francese era quella di trovare una soluzione che gli permettesse di mantenere la parola data in tempi non sospetti. I rapporti con Blues hanno consentito di aspettare, ...

