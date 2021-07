Giovanni Vernia | il lutto che ancora adesso l’addolora | “Non ti ho mai dimenticata…” | il post da brividi

Advertising

EleonoraPicciMT : RT @Soldato12501: Vi ricordate la parodia con Giovanni Vernia di L'essenziale? #MengoniTheFlight - Soldato12501 : Vi ricordate la parodia con Giovanni Vernia di L'essenziale? #MengoniTheFlight -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Vernia

RDS 100% Grandi Successi

Da lunedì 28 giugno, ogni giorno, fino a domenica 11 luglio, Petra Loreggian e, storici speaker dell'emittente radiofonica, saranno in diretta dalle ore 12 alle 15....appuntamenti in calendario di Dizionario Balasso che andrà in scena martedì 15 giugno al Teatro Miotto di Spilimbergo (la data è già sold out e sostituisce lo spettacolo del comico...Dopo la mancata conferma a sorpresa a Lentigione mister Bob Notari torna subito in sella: è lui infatti il nuovo tecnico della Piccardo Traversetolo in Eccellenza. Nuovo numero uno per la Sanmichelese ...Per il quinto anno di fila, RDS (Radio Dimensione Suono) ha scelto la spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima come sua location estiva. Da lunedì ...