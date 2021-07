Gioco d’azzardo in Piemonte, allarme dai sindacati polizia: “Nuova norma rischio ludopatia e criminalità” (Di giovedì 8 luglio 2021) La modifica della legge sul Gioco d’azzardo in discussione in consiglio regionale del Piemonte “destruttura la buona norma del 2016 e mira ad ampliare oltre misura la diffusione di attrezzature e Gioco alimentando ludopatia, povertà e illegalità”. E’ la posizione dei sindacati di polizia e finanzieri Siap, Silp-Cgil e Silf, che con in nota congiunta, firmata dai dirigenti nazionali Pietro Di Lorenzo, Nicola Rossiello e Simone Sansoni, intervengono sulla questione. La modifica, spiegano, “costituisce un grave errore con conseguenze potenzialmente ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) La modifica della legge sulin discussione in consiglio regionale del“destruttura la buonadel 2016 e mira ad ampliare oltre misura la diffusione di attrezzature ealimentando, povertà e illegalità”. E’ la posizione deidie finanzieri Siap, Silp-Cgil e Silf, che con in nota congiunta, firmata dai dirigenti nazionali Pietro Di Lorenzo, Nicola Rossiello e Simone Sansoni, intervengono sulla questione. La modifica, spiegano, “costituisce un grave errore con conseguenze potenzialmente ...

