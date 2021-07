Giochi olimpici nel silenzio: a Tokyo senza spettatori (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le tre prefetture circostanti,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno spettatore sarà ammesso durante iche si terranno a. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le tre prefetture circostanti,...

