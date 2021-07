Giansanti “Piano a 10 anni per agricoltura più forte e sostenibile” (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare un Piano dell’agricoltura almeno a 10 anni in cui l’obiettivo è produrre di più e produrre in modo sostenibile preservando le risorse naturali. Questo si può fare attraverso l’innovazione. Le imprese agricole sono pronte ad investire, per aumentare il contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e per accrescere la sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nella sua relazione alla 101esima Assemblea della confederazione. “Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare undell’almeno a 10in cui l’obiettivo è produrre di più e produrre in modopreservando le risorse naturali. Questo si può fare attraverso l’innovazione. Le imprese agricole sono pronte ad investire, per aumentare il contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e per accrescere la sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il presidente di Conf, Massimiliano, nella sua relazione alla 101esima Assemblea della confederazione. “Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, non ...

"Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, non solo con i divieti - ha detto Giansanti - Una risposta deve arrivare dalla puntuale e piena applicazione del Piano nazionale di ..."

Per quanto riguarda la nuova Pac, Giansanti ha spiegato che a livello di Piani strategici nazionali ... Ad avviso di Confagricoltura, resta la necessità di un piano strategico di lungo periodo

"Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, non solo con i divieti - ha detto Giansanti - Una risposta deve arrivare dalla puntuale e piena applicazione del Piano nazionale di ..."

Confagricoltura, un’assemblea di visione Nella 101esima Assemblea generale di Confagricoltura la sfida ambientale è emersa con tutta la sua forza dirompente.

