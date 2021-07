GF Vip, Stefania Orlando avrebbe rifiutato il posto da opinionista (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Grande Fratello Vip ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione, che prenderà il via su Canale 5, nel mese di settembre. Secondo alcuni rumors, Stefania Orlando avrebbe rifiutato il ruolo da opinionista. A seguito del rifiuto dell’ex gieffina, la scelta del conduttore Alfonso Signorini, sarebbe poi ricaduta su Adriana Volpe, una delle protagoniste della quarta edizione. Ecco come sono andate le cose Ad affiancare Alfonso Signorini, nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Riguardo ad Adriana Volpe è venuto a galla un retroscena. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Grande Fratello Vip ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione, che prenderà il via su Canale 5, nel mese di settembre. Secondo alcuni rumors,il ruolo da. A seguito del rifiuto dell’ex gieffina, la scelta del conduttore Alfonso Signorini, sarebbe poi ricaduta su Adriana Volpe, una delle protagoniste della quarta edizione. Ecco come sono andate le cose Ad affiancare Alfonso Signorini, nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Riguardo ad Adriana Volpe è venuto a galla un retroscena. ...

