Genshin Impact | l' evento reveal annunciato per domani porterà molte novità

(Di giovedì 8 luglio 2021), 9 luglio, si terrà uno specialeriguardantee tutte lerelative alla versione 2.0 del gioco: è quanto apprendiamo da un tweet dall'account ufficiale del gioco. L'si terrà, su Twitch, alle ore 10:00 del mattino (orario italiano) e poi in replica in notturna, quando da noi saranno già le 2:00 di notte, su YouTube. Cosa possiamo aspettarci da questo? Secondo i rumor più accreditati, sarà una presentazione tra le più importanti dal lancio del gioco, per quantità e rilevanza degli annunci. Leggi altro...

L'anniversario di Genshin Impact si sta avvicinando e la community è entusiasta di saperne di più su ciò che miHoYo ha da offrire per celebrare il primo anniversario del suo famoso gioco di ruolo. Lanciato nel 2020, il gioco è divenuto nei mesi scorsi un piccolo, grande fenomeno molto diffuso tra i giocatori di tutto il mondo, grazie anche a una certa somiglianza con Zelda: Breath of the Wild. Il gioco si avvicina all'update 2.0 e promette quindi tante novità di gioco.