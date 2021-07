Genoa | al raduno anche Portanova accusato di stupro | c’è ok giudice | “per evitare rescissione contratto”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Manolopotrà prender parte aldelnonostante sia agli arresti domiciliari da un mese con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nell’ambito di un’inchiesta a Siena. Ilper le indagini preliminari Jacopo Rocchi ha dato il suo assenso per la presenza del centrocampista rossoblu nella due giorni di Pegli per tamponi e vaccini, motivando la sua decisione per “ladel”. I legali del giocatore ora chiedonoche il proprio assistito possapartire per Neustift, dove il ...

Corriere dello Sport

GENOVA - Inizia di fatto la nuova stagione del al Signorini di Pegli per i giocatori presenti soprattutto per effettuare i tamponi. Poi seguiranno alcuni test e lunedì partenza per Neustift. Presente anche il presidente Enrico ...