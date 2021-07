Gemma Galgani pubblica una sua foto: la somiglianza è surreale! (Di giovedì 8 luglio 2021) Gemma Galgani, nota protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha pubblicato una foto di lei da giovane. La somiglianza con una nota conduttrice è surreale. Gemma Galgani è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 luglio 2021), nota protagonista del trono over di Uomini e Donne, hato unadi lei da giovane. Lacon una nota conduttrice è surreale.è… Questo articolo è statoto per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

AlienPrinceV : Ovvero la voce del s3sso che usa in look here e ddaeng come gemma galgani - Barbaronicolos5 : @DSantanche Fategli conoscere Gemma Galgani,questa sarà la sua punizione?? - icathemermaid : Ma non avete Gemma Galgani, regina del palinsesto - _whattheroso : Buongiorno solo a Gemma Galgani “ma che cos’ho che non va” - Caustica_mente : @davided81 Ma grazie ?? anzi come direbbe Gemma Galgani GRASSIE -