Gazzetta | la Serie A chiede ristori e stadi aperti | vuole lo stesso trattamento riservato al cinema

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il mondo del calcio va in pressing sul Governo, scrive ladello Sport. Si chiedonoe riapertura degli. “Già oggi proprio Dal Pino incontrerà il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali per sottoporle, carte alla mano, le cifre di un settore che, come altri comparti industriali, fa sempre più fatica.rà di avere accesso ai, così come è stato fatto per tanti altri settori in difficoltà dall’inizio della pandemia a oggi”. La LegaA stima una perdita di 1,2 miliardi per il Covid, cifra destinata a crescere se nella prossima stagione gli ...