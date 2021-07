Gazzetta | il complicatissimo rinnovo di Insigne potrebbe essere la spina nel fianco di Spalletti

Advertising

napolista : Il tecnico si è ripromesso di parlare con il capitano dopo l’Europeo, per capirne le intenzioni. Ma la rottura, dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta complicatissimo

La Gazzetta dello Sport

Secondo ladello Sport , il suo acquisto non è impossibile poiché non rientra nei piani ... Resta comunque un affareper diversi motivi: il costo del cartellino non è elevato, ...Un principio semplice, moderno, eppureda realizzare, soprattutto in Italia. In semifinale va la squadra migliore, basta guardare i numeri da record degli azzurri: 32 risultati utili ...E' stata una gara durissima'.- 'Le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale'.- In tv, poi, ...In Spagna la neutralità è diventata un’ossessione, e le radici di questo fenomeno si trovano nel concetto di Morbo delineato vent’anni fa dallo scrittore inglese Phil Ball, che al calcio spagnolo dedi ...