Francia, Mila vince contro i bulli filo-islamici e smaschera l’ipocrisia di femministe e anti-razzisti (Di giovedì 8 luglio 2021) A processo erano finiti in 13: 11 sono stati condannati; uno è stato assolto per un vizio di forma; un altro perché, unico a farlo, si è detto pentito e ha presentato delle scuse che la Corte ha ritenuto sincere: Mila Orriols, l’adolescente che vive sotto scorta da 18 mesi per le minacce ricevute dopo aver insultato la religione islamica, ha vinto la sua battaglia contro gli haters. E, in occasione della sentenza, ringraziando chi è stato dalla sua parte, ha anche espresso tutto il suo rammarico per chi non lo ha fatto: una parte del mondo femminista e del mondo anti-razzista, che, ha sottolineato la ragazza, in questo modo hanno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) A processo erano finiti in 13: 11 sono stati condannati; uno è stato assolto per un vizio di forma; un altro perché, unico a farlo, si è detto pentito e ha presentato delle scuse che la Corte ha ritenuto sincere:Orriols, l’adolescente che vive sotto scorta da 18 mesi per le minacce ricevute dopo aver insultato la religione islamica, ha vinto la sua battagliagli haters. E, in occasione della sentenza, ringraziando chi è stato dalla sua parte, ha anche espresso tutto il suo rammarico per chi non lo ha fatto: una parte del mondo femminista e del mondo-razzista, che, ha sottolineato la ragazza, in questo modo hanno ...

matteosalvinimi : Mila, 17 anni, lesbica, ragazza coraggiosa! Minacciata di morte, costretta a lasciare la scuola e a vivere sotto sc… - DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - echenotizieoggi : RT @matteosalvinimi: Mila, 17 anni, lesbica, ragazza coraggiosa! Minacciata di morte, costretta a lasciare la scuola e a vivere sotto scort… - Santame10 : RT @matteosalvinimi: Mila, 17 anni, lesbica, ragazza coraggiosa! Minacciata di morte, costretta a lasciare la scuola e a vivere sotto scort… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Mila Gallinari chi? E squadra che ha fortemente creduto nell'ala piccola di 203 centimetri, tanto da pagare 250 mila ...ha collezionato 132 partite e vinto un argento Olimpico (Mosca 1980) e un oro Europeo (in Francia nel ...

Colpevoli di disoccupazione ... su come ci derideva la Francia, su come ci deplorava la Germania, invece di aggiornarci sui loro ... sono "sfumati" 456 mila posti di lavoro, per la maggior parte contratti a termine. Rispetto ad ...

In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020 aveva pubblicato un video contro l’Islam Il Post L'export traina la produzione ad oltre 34 miliardi di valore. I numeri dell’industria farmaceutica in Italia L’Italia del farmaco è ai vertici in UE, insieme a Francia e Germania, per valore della produzione ... Lombardia: prima regione biofarmaceutica in Italia. Conta 24 mila occupati diretti, ai quali si ...

Rassegna stampa estera Kia agli occhi quasi sempre puntati su Roma è un piccolo giornale francese l'opinione anche ieri con un articolo di Francesco Maselli incentrato sul Partito Democratico Enrico Letta fatica a rilanciar ...

E squadra che ha fortemente creduto nell'ala piccola di 203 centimetri, tanto da pagare 250...ha collezionato 132 partite e vinto un argento Olimpico (Mosca 1980) e un oro Europeo (innel ...... su come ci derideva la, su come ci deplorava la Germania, invece di aggiornarci sui loro ... sono "sfumati" 456posti di lavoro, per la maggior parte contratti a termine. Rispetto ad ...L’Italia del farmaco è ai vertici in UE, insieme a Francia e Germania, per valore della produzione ... Lombardia: prima regione biofarmaceutica in Italia. Conta 24 mila occupati diretti, ai quali si ...Kia agli occhi quasi sempre puntati su Roma è un piccolo giornale francese l'opinione anche ieri con un articolo di Francesco Maselli incentrato sul Partito Democratico Enrico Letta fatica a rilanciar ...