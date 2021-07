Francia e le misure anti Covid | ' Evitate Spagna e Portogallo per le vacanze'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il Governo francese sconsiglia ai propri cittadini di non fare viaggi in. L'accusa è quella di aver aperto troppo le porte al turismo , in un momento che resta delicato a causa ...

Meglio restare ino andare in altri Paesi', ha dichiarato ai microfoni di France 2, ... Non escludo l'adozione dirafforzate nei confronti di questi due Paesi nei prossimi giorni se le ......Beaune spiegando che nei prossimi giorni potrebbero essere varate 'rafforzate' nei confronti di Spagna e Portogallo qualora i contagi continuassero a salire. 'Meglio restare ino ...Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, sconsiglia di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo, a causa della situazione legata al coronavirus. "Quelli che non h ...