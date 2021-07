Fortnite Stagione 7: Dove trovare gli Artefatti Alieni per personalizzare Kimera (Di giovedì 8 luglio 2021) La Stagione 7 di Fortnite tra le tante novità ha portato in gioco la possibilità di personalizzare Kimera, una delle Skin del Pass Battaglia, con alcuni oggetti estetici acquistabili mediante gli Artefatti. Come personalizzare Kimera in Fortnite Come anticipato, a differenza delle Skin del Pass Battaglia, che possono essere ottenute con le stelline guadagnate da ciascun livello, la Skin di Kimera può essere personalizzata solo se raccoglierete gli Artefatti disseminati per la mappa,in alternativa se giocate in ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 8 luglio 2021) La7 ditra le tante novità ha portato in gioco la possibilità di, una delle Skin del Pass Battaglia, con alcuni oggetti estetici acquistabili mediante gli. ComeinCome anticipato, a differenza delle Skin del Pass Battaglia, che possono essere ottenute con le stelline guadagnate da ciascun livello, la Skin dipuò essere personalizzata solo se raccoglierete glidisseminati per la mappa,in alternativa se giocate in ...

