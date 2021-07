Flotta di 10 UFO avvistata intorno alla stazione spaziale durante la live della NASA | ecco il video

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un appassionato di ricerca di UFO ha condiviso degli screenshot catturati ddirettaInternazionale, in orbita sul Mediterraneo. LEGGI ANCHE:– Trovato antico errore di battitura Maya: Apocalisse prevista per il 2021? Cosa succederà L’utente ha pubblicato unsu YouTube per condividere la sua scoperta, parlando di “10 oggetti non identificati che viaggiano sul pianeta Terra”. Nelsi vedono piccoli puntini neri non meglio identificati. A riportare la notizia è stato il The Sun, che ha ricordato anche delle recenti dichiarazioni degli Stati ...