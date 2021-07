First Cow (2019): i dolci frutti dell’amicizia (Di giovedì 8 luglio 2021) First Cow Titolo originale: First Cow Anno: 2019 Paese: Stati Uniti D’America Genere: Drammatico Produzione: A24, FilmScience, IAC Films Distribuzione: MUBI Durata: 122 min Regia: Kelly Reichardt Sceneggiatura: Jon Raymond, Kelly Reichardt Produttori: Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani Fotografia: Christopher Blauvelt Montaggio: Kelly Reichardt Musica: William Tyler Attori: John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer, Lily Gladstone, Alia Shawkat Trailer del film First Cow (Prima Mucca)First Cow è il settimo ... Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 8 luglio 2021)Cow Titolo originale:Cow Anno:Paese: Stati Uniti D’America Genere: Drammatico Produzione: A24, FilmScience, IAC Films Distribuzione: MUBI Durata: 122 min Regia: Kelly Reichardt Sceneggiatura: Jon Raymond, Kelly Reichardt Produttori: Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani Fotografia: Christopher Blauvelt Montaggio: Kelly Reichardt Musica: William Tyler Attori: John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer, Lily Gladstone, Alia Shawkat Trailer del filmCow (Prima Mucca)Cow è il settimo ...

Ultime Notizie dalla rete : First Cow First Cow, la video intervista a John Magaro e Orion Lee: 'Mungere la mucca equivale a depredare la Terra' Dopo l'anteprima alla Berlinale 2020, in Italia First Cow , nuova riflessione sulla storia delle origini dell'America della regista indie Kelly Reichardt, approda in esclusiva su MUBI a partire dal 9 luglio. Il film è un western riflessivo e ...

First Cow - Recensione LA RECENSIONE IN BREVE First Cow è un film lieve, tenero e toccante, che lavora di sottrazione, punta tutto sull'essenzialità di una riflessione sociopolitica che lavora su più livelli. Kelly Reichardt rifugge la ...

First Cow - La recensione IGN ITALY Vedova Nera, Occhi blu, Atlas, Spirit / La Cinebussola del 9 luglio di Paolo Baldini L’estate del cinema si appoggia su un blockbuster della Marvel a lungo congelato dalla pandemia, «Black Widow», che esce sia nei cinema sia in streaming su Disney+. Ma ecco nove film ...

First Cow, la video intervista a John Magaro e Orion Lee: "Mungere la mucca equivale a depredare la Terra" John Magaro e Orion Lee, protagonisti del western atipico di Kelly Reichardt First Cow, ci raccontano la loro esperienza in un set immerso nella natura in occasione dell'arrivo del film su MUBI a part ...

