Fiori d’arancio per Alessandra Viero | volto di Quarto Grado | il sì domenica scorsa a Roma

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 8 luglio 2021)ha detto sìal compagno Fabio Riveruzzi dopo anni di fidanzamento e un figlio nato quattro anni fa. La cerimonia civile è stata celebrata in Campidoglio a, così come testimoniato da una splendida foto pubblicata dalla giornalista sul proprio profilo Instagram. Lei, sorridente e sbarazzina in una tuta bianca e L'articolo