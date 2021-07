Fine vita, il Carroccio calpesta pure la Consulta. I leghisti contro il testo della legge che recepisce solo le indicazioni della Corte dopo il caso Dj Fabo (Di giovedì 8 luglio 2021) Non c’è solo il disegno di legge Zan a creare divisioni fra le diverse anime della maggioranza – sostanzialmente fra il fronte progressista e le destre – ma anche il testo base sul cosiddetto Fine vita (leggi l’articolo). Se da una parte c’è soddisfazione da parte del Pd e del Movimento 5 stelle per l’approvazione avvenuta ieri nelle commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera, dall’altra il presidente di quest’ultima, il pentastellato Mario Perantoni (nella foto), denuncia il fatto che pretestuosamente Matteo Salvini minacci la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Non c’èil disegno diZan a creare divisioni fra le diverse animemaggioranza – sostanzialmente fra il fronte progressista e le destre – ma anche ilbase sul cosiddetto(leggi l’articolo). Se da una parte c’è soddisfazione da parte del Pd e del Movimento 5 stelle per l’approvazione avvenuta ieri nelle commissioni Affari Sociali e GiustiziaCamera, dall’altra il presidente di quest’ultima, il pentastellato Mario Perantoni (nella foto), denuncia il fatto che pretestuosamente Matteo Salvini minacci la ...

