Finale Europei 2021, esperti preoccupati per nuovi focolai Covid: 'In piazza solo vaccinati o tamponati' (Di giovedì 8 luglio 2021) Manca ormai poco alla Finale degli Europei 2021, in programma domenica prossima allo stadio di Wembley a Londra. Un momento di gioia e trepidante attesa che però non manca di riservare qualche preoccupazione sul fronte dei contagi da Coronavirus. Per fare in modo che una serata di gioia e divertimento non si trasformi in un incubo legato ai contagi da Coronavirus sono numerosi gli appelli degli esperti che puntano su dei festeggiamenti ed una tifoseria disciplinata. Leggi anche: Incidente durante la festa per l'Italia a Ponte Milvio: lascia l'auto senza freno a mano, travolto ragazzo in motorino Finale ...

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Mov5Stelle : Mentre i ragazzi di Roberto Mancini stasera si giocano contro la Spagna l'accesso alla finale degli Europei, c'è ch… - caresyoou : RT @aronscigarette: se gli italiani avessero tutto questo attivismo per supportare e far approvare la DDL Zan come lo hanno per l’Italia in… - SkyTG24 : Europei, in finale Inghilterra-Italia. Festa grande nelle strade, tweet di William e Kate -