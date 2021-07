Finale Copa America con il pubblico? Sì, ma ad una condizione (Di giovedì 8 luglio 2021) La Finale di Copa America potrebbe giocarsi con una minima parte di pubblico: ecco la richiesta della Conmebol con una condizione La Copa America arriva al suo atto Finale con la gara dei sogni: Argentina e Brasile si contenderanno il trofeo al Maracanà. La gara perfetta che sarebbe stata esplosiva con il pubblico delle grandi occasioni. Come riporta Tyc Sports, la Conmebol avrebbe fatto richiesta di far entrare allo stadio tifosi per il 10% della capienza. Nessuna vendità però: i biglietti saranno dati per il 50% agli sponsor e per il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladipotrebbe giocarsi con una minima parte di: ecco la richiesta della Conmebol con unaLaarriva al suo attocon la gara dei sogni: Argentina e Brasile si contenderanno il trofeo al Maracanà. La gara perfetta che sarebbe stata esplosiva con ildelle grandi occasioni. Come riporta Tyc Sports, la Conmebol avrebbe fatto richiesta di far entrare allo stadio tifosi per il 10% della capienza. Nessuna vendità però: i biglietti saranno dati per il 50% agli sponsor e per il ...

Advertising

_Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro segna, Argentina in finale ?? - SkySport : Copa America, finale Brasile-Argentina: #Neymar e #Messi alla resa dei conti ? #BrasileArgentina Domenica alle 2:00… - Faycalbhmd12 : La Finale de Copa America > La finale de l’euro - GMas48742829 : @Paride37336754 @1926_cri @ZZiliani Sul campanile la mette il giornalista eZiliato (cit.), non gli altri. Comunque,… -