Figc, ecco il nuovo Protocollo per la stagione 2021-2022: le novità (Di giovedì 8 luglio 2021) La Figc ha pubblicato il nuovo Protocollo anti Covid per la prossima stagione sportiva: le novità La Figc ha pubblicato il Protocollo con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare in presenza di spettatori). Le indicazioni rappresentano il documento di riferimento principale per la fase di ripresa delle attività del calcio professionistico maschile, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Laha pubblicato ilanti Covid per la prossimasportiva: leLaha pubblicato ilcon le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la pianificazione, organizzazione e gestione dellaSportiva(allenamenti, attività pre-gara e gare in presenza di spettatori). Le indicazioni rappresentano il documento di riferimento principale per la fase di ripresa delle attività del calcio professionistico maschile, ...

Advertising

sportface2016 : #FIGC, ecco il nuovo protocollo: niente tamponi obbligatori per vaccinati e guariti - benzodiazepina : @marcovaldo103 @ZZiliani @FIGC Ecco bravo! Chiudi il discorso. Hai capito che stai dicendo solo cagate e che il calcio non è per te. ?? - psb_original : Divisione in gruppi, gestione tamponi e presenza del pubblico negli stadi: ecco il nuovo protocollo FIGC in vista d… - scorpiorising83 : @sunkencondos @federic26416077 @USSalernitana @SerieA @minGiustizia @GDF @FIGC @OfficialUSS1919 Ecco, anche questa… - infoitsport : Salernitana, ecco i motivi del sì al trust da parte della Figc -

Ultime Notizie dalla rete : Figc ecco Nuovo Protocollo Figc: ecco cosa cambia dalla stagione 2021/2022 Nuovo protocollo Figc: Cosa cambia? Tutti gli atleti e tutto il personale addetto sarà tracciato e diviso in tre elenchi: gruppo 1 e gruppo 2 e guppo 3. Nel primo gruppo sono presenti: calciatori/...

Salernitana, Lotito: 'Mai avuto dubbi sull'iscrizione del club' La Figc con l'ausilio della Covisoc ha accettato tutte le modiche del trust 'Salernitana 2021'. Ora il club dovrà essere venduto entro 6 mesi, pena l'esclusione dalla Serie A . Ecco come il ...

Nuovo Protocollo Figc: ecco cosa cambia dalla stagione 2021/2022 Stadionews.it Palermo, dopo Giron ecco un'altra new-entry Primo giorno in città per il venticinquenne portiere in arrivo da svincolato dopo la stagione vissuta con la maglia della Fermana. Scelto dal tecnico Filippi con il quale ha lavorato alla Virtus Entel ...

Figc, ecco il nuovo Protocollo per la stagione 2021-2022: le novità La FIGC ha pubblicato il nuovo Protocollo anti Covid per la prossima stagione sportiva: le novità La FIGC ha pubblicato il Protocollo con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emerg ...

Nuovo protocollo: Cosa cambia? Tutti gli atleti e tutto il personale addetto sarà tracciato e diviso in tre elenchi: gruppo 1 e gruppo 2 e guppo 3. Nel primo gruppo sono presenti: calciatori/...Lacon l'ausilio della Covisoc ha accettato tutte le modiche del trust 'Salernitana 2021'. Ora il club dovrà essere venduto entro 6 mesi, pena l'esclusione dalla Serie A .come il ...Primo giorno in città per il venticinquenne portiere in arrivo da svincolato dopo la stagione vissuta con la maglia della Fermana. Scelto dal tecnico Filippi con il quale ha lavorato alla Virtus Entel ...La FIGC ha pubblicato il nuovo Protocollo anti Covid per la prossima stagione sportiva: le novità La FIGC ha pubblicato il Protocollo con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emerg ...