Fidanzato Victoria De Angelis | ecco chi è il ragazzo con lei nella foto

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 luglio 2021)Dedei Maneskin:chi è ilapparso incon la bassista dei Maneskin.Dedei Maneskin ha un? Bellissima e talentuosa, la bassista della band che sta conquistando le classifiche mondiali, è super corteggiata. I fan non perdono occasione per complimentarsi con lei prima per il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it